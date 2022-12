Prohíben al reparto de 'Downton Abbey' llevar objetos modernos al set de rodaje

Los productores del exitoso drama de época 'Downton Abbey' han establecido una dura prohibición en lo tocante a la presencia de objetos modernos en el set de rodaje, después de que una botella de plástico se colara en una de las imágenes promocionales de la serie junto a los actores Hugh Bonneville y Laura Carmichael, los encargados de interpretar al conde de Grantham y a Lady Edith Crawley respectivamente.

"Los relojes modernos y la joyería están completamente fuera de la cuestión. Incluso la ropa interior con logos de marca ha sido prohibida, ya que supone un riesgo muy grande si alguno de los extra se agachara. Han consentido en lo que respecta a las gafas para la vista y los sprays para el asma, pero todo lo demás está prohibido", aseguró un miembro del equipo de producción al periódico Daily Telegraph.

Más allá de las medidas tomadas por los directivos de la ficción televisiva, los actores de 'Downton Abbey' prefirieron reaccionar a la polémica con sentido del humor, entonando el mea culpa con una divertida fotografía en la que el reparto posa con botellas de agua para apoyar la organización benéfica WaterAid.

Por su parte, el creador del drama británico, Julian Fellowes, ha preferido desmarcarse de la radical prohibición establecida por los productores, pese a lo cual no ha dudado en alabar la reacción de los intérpretes ante las críticas.

"Me ha gustado la respuesta del reparto, ¿a ti no? Fue un error estúpido, por supuesto, y supongo que alguien pagará por ello. Pero si los actores pueden darle la vuelta y ayudar a recaudar algo de dinero para una causa tan noble, entonces me alegro de que sucediera", concluyó.