Prince Royce echa de menos las fiestas del Bronx

Algo especial tiene que tener el neoyorquino barrio del Bronx para que estrellas de la talla de Jennifer Lopez o Prince Royce echen de menos sus días de correrías por sus calles más que cualquier otra cosa. En el caso concreto del cantante, tiene muy claro que lo que más extraña de su vida anterior, antes de convertirse en una estrella de la canción, son las noches de fiesta desenfrenada en su vecindario.

"¡No echo de menos nada de mi vida de antes! No, es broma. Sí que echo de menos el Bronx y Nueva York. Echo de menos poder salir e ir a esas fiestas en casas de gente. O el no tener que preocuparme si llevaba la camisa sucia. Ese tipo de cosas. No es fácil de explicar, pero es un sentimiento completamente diferente...", confesó a su paso por el programa 'Saturday Night Online Live With Romeo'.

Pero por el momento Royce -cuyo verdadero nombre es Geoffrey Royce Rojas- no planea poner freno a su carrera profesional para recuperar parte de su anonimato, vistos sus múltiples proyectos para dar el salto al mundo del cine y de la moda.

"Me encantaría -aunque no hay nada del todo solido todavía- pero me encantaría actuar en una película o en una serie. También me gustaría entrar en la moda, abrir mi propia línea de ropa online. No hay nada solido, pero son dos de mis objetivos de futuro", declaró el intérprete, quien tampoco descarta la posibilidad de contar él mismo su historia en un documental: "Me gustaría hacer un documental para que la gente me conociera y escuchara mi historia. Creo que todo el mundo tiene una historia que contar".