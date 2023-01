¿Por qué Adele permanecerá en silencio durante dos semanas?

La espectacular gira de Adele llegará próximamente a su fin con las cuatro últimas actuaciones que tiene programadas en el mítico estadio de Wembley de Londres para el 28 y 29 de junio y el 1 y 2 de julio. Con el propósito de ofrecer la mejor versión de sí misma delante de los espectadores de su ciudad natal, la cantante -conocida por su charlatana personalidad- se ha propuesto permanecer en absoluto silencio durante los quince días previos al primer concierto.

"Adele tiene planeado hacer un voto de silencio para asegurarse que su voz está en excelente condición para Wembley. Quiere ofrecer a sus fans sus mejores actuaciones en el que será el final de su gira, especialmente porque tendrá lugar en su tierra", revela una fuente al diario Daily Star.

La aclamada intérprete ya siguió un régimen vocal similar en febrero del año pasado, cuando empezó el tour de su tercer álbum titulado '25' que le llevó a recorrer los mejores escenarios de decenas de ciudades de Europa, Estados Unidos y Oceanía. Para mantener las cuerdas vocales en buen estado, la artista solo abría la boca cuando le resultaba estrictamente necesario para hablar con el pequeño Angelo (4) y su pareja, el empresario Simon Konecki, y todos los días se tomaba religiosamente un zumo de ajo para preparar la voz.

"A lo largo de toda la gira, tuvo que seguir una estricta rutina de silencio durante casi un año. Los especialistas no querían que gastase su voz entre concierto y concierto, así que solo se le permitía mantener conversaciones importantes con su marido Simon y su hijo Angelo", asegura el mismo informante sobre las precauciones que su equipo médico le recomendó seguir después de que en octubre de 2011 tuviera que ser operada de la garganta.

Los últimos meses, la autora de grandes éxitos como 'Hello' o 'Someone Like You' ha podido gozar de un periodo de descanso junto a su familia en que no solo ha tenido tiempo para preparar su retorno a Wembley por todo lo alto, sino que también ha disfrutado de absoluta libertad para dar rienda suelta a su locuacidad.

"Desde que actuara por última vez en marzo, se le permitió volver a su vida normal. Sus amigos la conocen por ser muy parlanchina, y así es como se ha comportado recientemente, pero de cara al broche final de su gira, quiere conseguir que sea su obra maestra", asegura el mismo informante.

