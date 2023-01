¡Por fin! Beatriz Luengo se pronuncia sobre su especial conexión con Ricky Martin

Fiel a su carácter discreto y poco dado a otorgarse más protagonismo del estrictamente necesario para promocionar su carrera, Beatriz Luengo ha hablado en muy pocas ocasiones del gran éxito que ha cosechado como compositora de forma paralela a su trayectoria como cantante, pero lo cierto es que a lo largo de los últimos años la que fuera protagonista de la serie 'Un paso adelante' ha colaborado en el estudio con artistas de la talla de Thalía, Chayanne, la mismísima Jennifer Lopez y, más a fondo, con Ricky Martin.

En concreto, su trabajo con el portorriqueño les reportó a ambos un Grammy Latino a mejor álbum pop latino por 'A quien quiera escuchar', el disco del famosísimo intérprete para el que ella compuso seis temas de los cuales varios fueron producidos además por su pareja Yotuel Romero.

A sus muchas colaboraciones quiso hacer precisamente referencia Ricky Martin en su reciente entrevista a la emisora Los 40 Principales, aprovechando que la guapa morena y su chico han compuesto también su último sencillo -'Fiebre'-, para referirse a ella como 'la gran Luengo' y rendir a la pareja el debido homenaje por lo bien que han sabido captar su esencia y por la química creativa que existe entre los tres.

Emocionada ante ese inesperado reconocimiento, Beatriz ha recurrido a su cuenta de Instagram para agradecerlo y explicar por qué siempre ha preferido no alardear demasiado de su estrecha relación profesional tanto con la estrella de la música como con otros grandes.

"Qué bonita es tu sombra, maestro Ricky Martin. La sombra más especial y hermosa que jamás he vivido. Observar todo en tu universo, tu manera de ser con respecto al arte, tu sensibilidad, tu forma de trabajar, el respeto a tu público y el entusiasmo que tienes, como si tu carrera hubiese empezado ayer", arranca el mensaje con el que la artista ha respondido a las bonitas palabras que le dedicaba Ricky.

"Gracias por hablar de mí. Nunca cuento nada de todo el proceso de trabajar contigo porque mi respeto hacia ti es tan grande que, a partir de que una canción es tuya, no me siento en el derecho de contar nada alrededor. Lo más bonito de todo lo que he aprendido en estos años rodeando tu carrera es la protección de amor de los que te rodean.

"Siempre contarás con la mía y nunca me daré el lugar que tú no me des. Ni una foto contigo he subido, eso sí que no tiene perdón. Pero así soy. Feliz con mis rarezas y mis silencios", continúa en sus declaraciones, en las que insiste en que el "amor a la música" es mejor recompensa que la fama.

