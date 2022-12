Polémico video de Maradona podría hacer parte de una extorsión

El vídeo en que Diego Maradona aparece golpeando a su exnovia Rocío Oliva ha generado un acalorado cruce de acusaciones en el seno de la familia del exfutbolista, con el objetivo de desenmascarar al responsable de difundir las polémicas imágenes. Hasta ahora, la principal teoría de la que se hace eco la prensa argentina achaca la filtración del vídeo a un "complot" entre el sobrino del deportista, Chino Maradona, y la expareja sentimental del propio exfutbolista, Verónica Ojeda -madre de su quinto hijo-, unas acusaciones que el implicado niega rotundamente.

"Me siento un poco molesto por esos comentarios, pero estoy tranquilo. Sabía de la existencia de este vídeo, pero estoy tranquilo porque jamás perjudicaría a mi tío. Es cierto que tenía las imágenes en mi poder, pero porque me lo envió el abogado de Diego, Matías Morla, para que se lo mostrase a mi tío. Se lo enseñé y después lo borré", aseguró Chino en el programa argentino 'AM' de la cadena Telefe, donde también descartó la posibilidad de que Verónica haya sido la responsable de difundir las imágenes. "Ella jamás dejaría mal parado a Diego. Es una locura pensar eso".

Según el sobrino del astro del balón, la verdadera responsable de la filtración del comprometido material es la propia protagonista, Rocío Oliva, quien estaría intentando "extorsionar" a Maradona para que retire la denuncia que presentó contra ella el pasado mes de marzo por robarle durante la temporada que la pareja residió en Dubái -donde el argentino ejercía como embajador deportivo de los Emiratos Árabes-, una medida que condujo a la detención de Rocío en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza (Argentina) el pasado mes de julio tras pasar unos días en Brasil junto al exfutbolista, durante los que supuestamente se habían reconciliado.

"Desde el momento en que lo filma en el estado en que estaba, se ve que está todo preparado. No puedo confirmarlo, pero es una extorsión de ella hacia mi tío. Tendría que responsabilizarse de las cosas que hace. Yo no voy a mandar un vídeo que le deja a ella de víctima", añadió.

Al parecer, Maradona sabría de la existencia de material comprometido contra él desde hace semanas, lo cual no le habría impedido continuar viendo de manera regular a Rocío.

"Vio el vídeo, y a los cinco o diez minutos me preguntó qué era lo que quería hacer esta chica mostrando el vídeo. Le contesté que probablemente perjudicarle. Pero a la noche lo llamé y estaba con ella", declaró Chino Maradona, confirmando la continuación de la relación entre la intermitente pareja: "El tema del vídeo supongo que lo habrán arreglado de puertas adentro".

Por su parte, Maradona ha negado las acusaciones de malos tratos "jurando por sus hijos" que en ningún momento intentó agredir a su novia , sino arrebatarle el teléfono con el que le estaba grabando en un estado de evidente embriaguez.

"Maradona se dio cuenta de que le estaba grabando y no le gustó. No entendió el porqué y por eso fue hacia ella y le manoteó el teléfono. Me dijo textualmente: 'Sí, le volé el teléfono, pero te juro que nunca le levanté la mano a una mujer. El episodio empieza y termina ahí. Me hago cargo de volarle el teléfono, pero no hay más. La situación no siguió ni pasó a mayores'", aseguraba recientemente la periodista Marina Calabró en el programa 'Infama' de América TV tras hablar con el exdeportista.

