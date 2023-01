Polémica: Rapero arremete en contra de las mujeres en la política

El cantante no apoyará a Hillary Clinton en su carrera hacia la Casa Blanca porque, desde su punto de vista, una mujer jamás sería capaz de desempeñar correctamente el cargo de presidente de los Estados Unidos debido al carácter demasiado emotivo y a los cambios de humor propios de su sexo.

"No quiero ser sexista, pero yo no puedo votar a favor de que el líder del mundo libre sea una mujer. Creo que una mujer podría hacer las cosas bien en cualquier otro puesto, ¿pero como presidente de los Estados Unidos? No. Sencillamente sé que las mujeres toman decisiones radicales de una forma emocional. Toman decisiones sólidas y permanentes y más tarde hacen como si no hubiese sucedido nada, o como si no hubiese sido su intención que algo malo pasara", aseguró el rapero durante una entrevista en Whoolywood Shuffle, de SiriusXM.

Otra de las razones por las que T.I. no confía en una mujer para ocupar el puesto de presidente de los Estados Unidos es que no cree que fuera capaz de hacerse respetar por el resto de líderes mundiales.

"El mundo no está preparado todavía. Creo que el monstruo del lago Ness tiene más posibilidades de salir elegido que una mujer. No estoy diciendo que sea lo correcto, pero así son las cosas...", añadió.

En su encendido discurso, el intérprete también defendió la candidatura a la presidencia del empresario Donald Trump alegando que podría hacer mucho bien en el terreno económico.

"Me parece que se preocupa de verdad por la economía de los Estados Unidos y por la clase trabajadora. Sabiendo lo que ha hecho en el mundo de los negocios por sí solo, si de verdad pretende hacer eso por nuestro país, entonces creo que podría ser muy beneficioso. No puedo decir que no vaya a votar por él", reveló T.I.

Sin embargo, el rapero también reconoció que los comentarios de Trump calificando a los inmigrantes mexicanos de "violadores y narcotraficantes" eran "preocupantes".

"Esos comentarios racistas y todas las declaraciones fuera de tono... hacen que resulte imposible apoyarle completamente"

Por: Bang ShowBiz