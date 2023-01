Pitbull respeta a Donald Trump 'como hombre de negocios'

Aunque el cantante Pitbull ha sido uno de los más críticos con el empresario Donald Trump en los últimos meses, sus comentarios sobre él no nacen de la animadversión porque en el fondo le admira profundamente como hombre de negocios.

"Yo no lo llamo meterse con nadie, porque siento un gran respeto por lo que Trump hace como hombre de negocios, ha sido increíble. Si alguien ha conseguido recuperarse después de que le golpearan y tocara fondo, ese ha sido Donald Trump. Pero creo que estaba hablando en un contexto en el que a lo mejor no entendía realmente lo que estaba diciendo. Y eso fue todo. No puedo meterme con alguien por algo que ha hecho, lo único que puedo hacer es dar mi opinión y esa es la belleza de nuestro maravilloso país, que tengo el derecho y la libertad de dar mi opinión", afirmó el intérprete en una entrevista a Fox News Latino.

Sin embargo, por mucho que respete la habilidad de Trump para levantarse después de cada caída, Pitbull no está dispuesto a tolerar que denigren la cultura latina.

"Por lo que Trump está haciendo y lo que está intentando hacer, Dios le bendiga, pero por mi parte no es algo que apoye, defienda o apruebe y de ninguna forma voy a permitir que se le falte al respeto de esa manera a nuestra cultura", añadió.

Curiosamente, a pesar del activismo político en su vida personal, a Pitbull -cuyo verdadero nombre es Armando Christian Pérez- no le gusta pasar su tiempo libre hablando de asuntos relacionados con la política.

"Tengo relación con [los precandidatos por el Partido Repúblicano a la presidencia de los Estados Unidos] Jeb Bush y Marco Rubio, pero cuando nos sentamos a hablar, no lo hacemos sobre política", matizó.