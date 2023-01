Pink asegura que no trabajaría con el productor Dr Luke porque no es buena persona

Desde que en 2013 Kesha iniciara una batalla legal para romper el contrato discográfico que la liga a Dr Luke, a quien acusar de haber abusado física y psicológicamente de ella, varias artistas han dado un paso al frente para mostrarle su apoyo y confesar a su vez las desagradables experiencias que vivieron trabajando junto al productor, aunque sin llegar nunca a la gravedad de lo relatado por la intérprete de 'Rainbow'.

La última de ellas ha sido la cantante Pink, quien sin querer entrar a valorar si es culpable o no, sí ha reconocido que ella le evita al estar convencida de que no es "buena persona".

"No sé lo que sucedió exactamente entre ellos, pero independientemente de si Dr Luke lo hizo o no, es karma y se lo ha ganado a pulso porque no es buena persona. Se lo he dicho a la cara y no quiero mezclarme con él. No lleva sus negocios de la manera correcta, no es una persona amable y nunca hace lo correcto, por mucho que se le presenten oportunidades de hacerlo; así que no me siento mal por él", ha afirmado Pink tras colaborar por última vez con Dr Luke en 2006 en una entrevista al periódico New York Times.

En esa misma línea se pronunciaba ya hace meses Kelly Clarkson para reconocer que ella había perdido 'millones' en derechos de autor con su popular sencillo 'My Life Would Suck Without You' al negarse a aparecer como compositora en los créditos, únicamente para que su reputación y buen nombre no se resistieran al verse ligados al de Lukasz Gottwald.

"Claro, me dijeron: 'Has hecho muchos cambios en la canción'. Y yo les contesté que no quería ver mi nombre escrito junto al suyo, ya que quería fingir que nada de eso había pasado para poder olvidarlo y sacarlo de mi vida. Les pedí no tener que trabajar con Dr. Luke porque no había tenido una buena experiencia la última vez que colaboramos... Y sé que el tipo tiene mucho talento, eso no lo niego. Simplemente quería que la gente con la que estaba trabajando entendiera mi postura, en plan: 'Estoy dispuesta a todo esto para que veas que no quiero hacerlo'. Es que no me importa el dinero, ni ser la persona más famosa del mundo. En el fondo, nada de eso es relevante en la vida... Y te digo la verdad, por lo general suelo querer a todo el mundo, así que imagina cómo tiene que ser ese hombre para que no me caiga bien", manifestaba en conversación con la emisora Z100.

