Piden recompensa a Lina Tejeiro por entregarle sus documentos

Lina hizo uso de una de las más recientes herramientas de Instagram para hacer público la pérdida de sus documentos, con lo que ella no contaba era que le pedirían, por medio de un correo electrónico, recompensa por ellos.

"Estaba en el canal y no guardé la billetera, luego en la noche cuando ya llegué a la casa, me di cuenta que no tenía mi billetera, llamé a todos los carros en los que me había montado, hasta Greeicy me ayudó a buscar. (…) Al otro día recibí un correo en el que decía que se encontraron mi billetera en el centro comercial que queda al lado, que le diera 500.000 pesos para que me devolviera mis papeles", dijo la actriz.

Lina dijo que no iba a pagar por recuperar algo que es de ella, "Luego se bajó a 250.000 y le dije, no, no tengo que pagar por algo que es mío. ¡Qué tristeza! Te roban la plata y te piden plata por tus documentos, no saben el daño que le causan a una persona". Terminó la actriz.