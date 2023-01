Penélope Cruz: 'No soy lo suficientemente valiente como para hacer teatro'

A pesar de los 25 años que Penélope Cruz lleva trabajando en el mundo del cine, tanto en España como en Hollywood, la actriz reconoce que hay algo que se le resiste: el teatro. La guapa madrileña asegura que la sola idea de verse en las tablas le "aterra".

"No soy lo suficientemente valiente como para hacerlo. Estudié teatro durante cuatro años pero nunca lo he hecho profesionalmente, y me aterra. He tenido ofertas para hacer cosas en Broadway, y siendo sincera, me da miedo. Esa es la razón por la que hasta ahora no lo he hecho", cuenta la actriz española al HuffPostUK.

Donde sin embargo se siente como pez en el agua es en el cine y la moda, terrenos que ha combinado en su última película, 'Zoolander 2', que parodia el mundo de las pasarelas, y donde ella misma ha encontrado "especímenes" con un gran ego que no dejan de sorprenderla.

"Conozco mucha gente como esa, que solo habla de sí misma. Es fascinante, los miras como si fueran un espécimen, como si fueran de Marte. No les importa que vayas a pensar que tienen un gran ego, no les importa nada, pero eso es gracioso. No es que la mayoría de la gente que he conocido en la industria de la moda o del cine sea así, pero hay algún que otro ejemplo", cuenta.

Pero sin duda el mundo que más la atrae actualmente es el de la maternidad. Casada con el actor Javier Bardem, con quien comparte dos hijos, Leo (5) y Luna (2), Penélope reconoce que ser madre ha cambiado la dinámica de su vida.

"Cuando eres madre piensas más sobre cosas que antes no considerabas: la localización, el clima, el tiempo que estarás allí, las vacunas, todas esas cosas que antes eran una aventura. Me gusta viajar sola desde que tengo 16 o 17 años, pero luego cambias mucho en ese sentido, piensas en cosas que nunca antes habías pensado".