Penélope Cruz no quiere volver al trabajo

Aunque el regreso de la oscarizada Penélope Cruz al cine español ha dado lugar a un sinfín de titulares -sobre todo por su papel protagonista en 'Ma Ma', la esperada cinta de Julio Medem-, la actriz ha dejado entrever que, en vez de cautivar a sus compatriotas con su talento interpretativo, preferiría quedarse en casa cuidando de sus dos hijos, Leo (3 años) y Luna (9 meses), y exprimiendo al máximo los "mejores años" de su vida.

"¿Que si me apetece volver al trabajo? Pues la verdad es que no mucho. Mis hijos son todavía muy pequeños y me encantaría estar con ellos tanto como me fuera posible, ahora que están en los mejores años para poder disfrutar de ellos", aseguró la intérprete al portal de noticias Hollywood News durante una cena íntima organizada al margen del Festival de Cine de Cannes.

La inclusión de Penélope Cruz en el panorama de estrellas que han visitado la ciudad francesa este año ha dejado algo decepcionados a sus seguidores -y probablemente a la prensa española- ya que su presencia se ha caracterizado por su fugacidad y se ha manifestado en lugares bastante alejados de la alfombra roja. Así, la recién estrenada productora mantuvo únicamente reuniones con varios distribuidores cinematográficos para vender los derechos de 'Ma Ma' y, junto a sus amigos Pedro Almodóvar y Cate Blanchett, disfrutó de una sobria velada auspiciada por la revista Variety, publicación a la que reveló algunos secretos de su nueva película en España.

"Afrontar personajes complejos y que supongan un gran reto es lo que siempre me ha interesado de la actuación, mucho más que tener papeles adaptados a mi propia personalidad. Es un riesgo maravilloso, que me emociona y sube mis niveles de adrenalina. Además, se aprende mucho de aquellos caracteres que no tienen nada que ver contigo", explicaba.

Desde que diera luz a la pequeña Luna, la actriz madrileña solo se ha presentado ante el público en contadas ocasiones y por razones exclusivamente vinculadas con su ámbito profesional. De esta forma, el octubre pasado apareció radiante en la alfombra roja de Londres para promocionar su primer trabajo con el reputado cineasta Ridley Scott, 'El consejero', y pocos meses después volvió a dejarse caer por el centro de la capital inglesa para cenar con el director en un encuentro privado.

Más discretas aún han sido sus apariciones recientes por las calles de la ciudad de Madrid, donde pretende iniciar una nueva etapa personal y profesional junto a su marido, el también intérprete Javier Bardem, aunque eso no ha impedido que los paparazzi hayan logrado retratarla en alguna que otra ocasión vestida de manera informal y centrada en las numerosas tareas que le deja su condición de madre de dos hijos pequeños.