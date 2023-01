¡Pelea en el set de grabación! Actores casi se van a los golpes

Según se sabe, Kike llegó y saludó a todos los que se encontraban en maquillaje y al ver que Alejandro no le respondió el saludo, le hizo el reclamo. Aguilar se paró y ahí comenzó todo. Fue tal la cosa que tuvo que intervenir alguien de la producción para que se calmaran los ánimos.

Kike Mendoza aseguró que sí fue cierto pero, según él, jamás lo provocó. Por su parte, Alejandro manifestó que hace dos años no se habla con Mendoza y que él no se pone con falsedades y que, ante el reclamo, se calentó, pero que no es cierto que fueran a ir a los golpes.

Alejandro Aguilar aseguró que siguieron trabajando normal, porque si hay que tener algo en claro es que se debe ser profesional independientemente de los amores u odios que se tengan.