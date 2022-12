Paulina Rubio no renuncia a su vida 'nómada'

Los numerosos compromisos profesionales en los que se ve envuelta la cantante Paulina Rubio hacen que sus viajes alrededor del mundo sean constantes, un ajetreado estilo de vida que le acompañará hasta el fin de sus días porque, como ella misma afirma, siempre ha sido y será una "viajera del mundo".

"Cada vez que voy y vuelvo me pregunto cuándo pararé. Quizá nunca lo haga, porque siempre me han llamado gipsy [gitana], nómada, viajera del mundo. Así nací y así seré para siempre", escribió la artista en su perfil de Twitter, un mensaje difícil de descifrar que, sin embargo, pronto recibió el apoyo de algunos internautas que se identifican con su visión de la vida. "No detengas tu volar, sigue libre ave soñadora y alegra con tu canto nuestras vidas. Abrazos tempraneros para una princesa", le dirigió una leal seguidora.

Precisamente por su enérgica personalidad, la chica dorada podría no estar llevando muy bien la imposibilidad de visitar España -segunda patria de su hijo Andrea Nicolás-, debido al conflicto judicial que mantiene con la productora de televisión Cuarzo, propiedad de la popular presentadora Ana Rosa Quintana, a la que debe 45 000 euros en concepto de indemnización por un juicio que perdió en 2005. De pisar la península ibérica, Paulina podría ser detenida por la policía y verse privada de su preciada libertad.

Sin embargo, la artista azteca prefiere ignorar en público todo lo relacionado con sus problemas judiciales -incluida la batalla por la custodia de su hijo que mantiene con su exmarido, Nicolás Vallejo-Nágera- para centrarse en todos los proyectos que definen su vida laboral. Así, la diva del pop presentaba recientemente su nueva colección de accesorios para la firma estadounidense JustFab y ahora ultima los detalles de un nuevo disco que tendrá un marcado "sabor mexicano".

"Este disco va a saber a esquites, a México, a chile, a limón, a sabores de mi infancia, de mi adolescencia", desvelaba durante una entrevista en el programa 'Hoy' del canal Televisa.

Aunque aún no hay fecha prevista para el lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico, Paulina ha prometido a sus fans que falta muy poco para que puedan disfrutar de sus nuevas creaciones.

"¡Estoy preparándome para compartir nueva música! ¡Paciencia! Solo un poquito más", prometía en Twitter hace dos semanas, para anunciar unos días más tarde que la publicación será inminente: "¡Muy pronto mi nuevo disco!".