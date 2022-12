Paulina Rubio no intentó cobrar por aparecer en las memorias de Timbiriche

La supuesta pelea entre la cantante Alix Bauer y Paulina Rubio ha revivido los rumores sobre las eternas tensiones entre los excomponentes del grupo infantil Timbiriche, una leyenda urbana que Benny Ibarra -miembro de la formación original de la banda- ha querido desmentir asegurando que entre sus dos antiguas compañeras existe una buena relación, por lo que la chica dorada jamás se habría atrevido a solicitar dinero a Alix a cambio de salir en su libro sobre la formación musical.

"Es totalmente falso, no me creo que Alix haya ido diciendo algo así y tampoco creo que Paulina le haya querido cobrar por una cosa así. La última vez que estuve con Alix estaba muy contenta por cómo marchaba el libro. Y en el caso de Paulina, me dijo: 'Estoy esperando a ver cuando me llama para hablar'", aseguró Benny en el programa radiofónico 'Javier Poza con Fórmula'.

Al parecer, Paulina habría sido la única de todos los ex Timbiriches que se habría negado a dejarse entrevistar por Alix, llegando a calificarla de "gorda fracasada" cuando sus intentos por hacerla cambiar de opinión agotaron su paciencia, demostrando que la fuerte amistad que un día las unió era ya cosa del pasado.

"Ya no podría considerarme su mejor amiga. Pero cuando te digo que antes éramos íntimas sí que te estoy diciendo la verdad, conocía absolutamente todo de ella y ella de mí porque dormíamos juntas, hablábamos de todo y compartimos un montón de travesuras infantiles. Pero ahora de sus novios y todo eso ya no sé nada", declaraba la propia Alix el pasado mes de agosto durante el estreno del musical 'Mentiras'.