Paul McCartney: 'Trabajar con Kanye West fue como componer otra vez con John Lennon'

El legendario músico Paul McCartney se llevó una gran sorpresa al descubrir que trabajar con el controvertido rapero Kanye West le traía a la memoria los ratos componiendo junto a su antiguo compañero en los Beatles John Lennon.

"Cuando escribía canciones con John, él se sentaba con su guitarra y yo me sentaba con él. Nos pasábamos la pelota el uno al otro hasta que teníamos una canción. [Con Kanye] fue algo parecido", explicó el artista británico al periódico The Sun.

Aunque en un principio McCartney era reticente a colaborar con Kanye, finalmente decidió darle una oportunidad a condición de que, si no quedaba satisfecho con su trabajo, este sería automáticamente descartado.

"Mi primer pensamiento fue: 'Uf, ¿de verdad voy a meterme en esto?'. Tiene mucho talento, sí, pero también es muy polémico y tiene algunos puntos excéntricos. Pero me di cuenta de que, si no funcionaba, nos daríamos la mano y cada uno se iría por su lado", añadió.

Sin embargo, consiguieron conectar casi instantáneamente después de compartir algunos de sus recuerdos más emotivos.

"Nos sentamos juntos y empezamos a hablar durante mucho tiempo, solo para romper el hielo. Una de las historias que le conté iba de cómo acabé componiendo 'Let It Be'. Mi madre se me apareció en un sueño años después de haber muerto. Yo no me encontraba muy bien, era la década de los 60 y me estaba excediendo un poco. En el sueño, mi madre me dijo: 'No te preocupes, todo saldrá bien. Solo déjalo estar'. Entonces me desperté y escribí la canción. Se lo conté a Kanye y él me respondió: 'Yo voy a escribir una canción con mi madre'. Y entonces me senté al piano", relató Paul.