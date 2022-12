Patrick Schwarzenegger sufre un accidente de tráfico

El hijo del actor Arnold Schwarzenegger y su exmujer Maria Shriver, Patrick Schwarzenegger, se vio envuelto en un accidente de coche la semana pasada mientras perseguía a un vehículo en el Valle de San Fernando (Los Ángeles) cuyo conductor le había arrojado una botella de agua.

Según informa el portal TMZ, el coche que perseguía Patrick realizó un giro brusco en un momento determinado y acabó empotrándose contra su vehículo, tras lo cual huyó de la escena del accidente.

Patrick avisó a las autoridades de lo sucedido después de reunirse con su novia Miley Cyrus para comer en un restaurante cercano. La policía ha abierto ahora una investigación por asalto.

La relación de la cantante pop y Patrick comenzó el pasado mes de octubre y desde entonces se han convertido en inseparables.

"Sabía a que atenerse cuando empezó a salir con Miley. A ella [Miley] no le gustaría si no le aceptara tal y como es, y él no tiene problema con lo que ella hace para expresarse. La apoya en todo, y mientras no se haga daño le parece bien todo lo que haga", explicaba una fuente a la revista Life&Style.