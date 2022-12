Pasión sin control: Miley Cyrus y Stella Maxwell no aguantan las ganas

La cantante Miley Cyrus (22) y la modelo de Victoria's Secret Stella Maxwell (24) se mostraron más cariñosas que nunca el pasado lunes en una cena que tuvo lugar en el restaurante Cocina Condesa de California, durante la que la pareja no consiguió "quitarse las manos de encima".

"No podían quitarse las manos de encima y no pararon de susurrarse al oído la una a la otra, sonriendo constantemente. Se lo estaban pasando realmente bien juntas", confesó una fuente a Us Weekly.

Publicidad

Miley fue quien se encargó de pagar la cena a base de guacamole, enchiladas, tacos y ceviche, tras lo cual ambas abandonaron el local, aunque no sin antes protagonizar un último momento romántico cuando la estrella le dio un tierno beso en la mejilla a Stella.

Los rumores en torno a una posible relación entre las dos jóvenes comenzaron a circular la semana pasada, cuando Miley, que reveló su bisexualidad recientemente, fue vista besándose con la modelo en un aparcamiento cerca del set de rodaje de su nuevo videoclip en Hollywood.

Pese a que hay quien tacha el romance de estrategia publicitaria para promocionar el nuevo vídeo de la cantante, los amigos de Miley insisten en que está completamente fascinada con la modelo.

"Las personas que están a su alrededor dicen que es una relación muy intensa, no tanto a nivel romántico, sino más bien en el sentido de que está cargada de lujuria", aseguraba un informante al portal TMZ.

Publicidad

La polémica cantante, que puso punto final a su noviazgo con Patrick Schwarzenegger en marzo y previamente estuvo comprometida con Liam Hemsworth, ha reconocido que en el pasado ha mantenido relaciones sentimentales con mujeres.

"Dependiendo del momento de mi vida, he tenido novios o novias. También hay momentos en los que he preferido estar sola y no he querido dar una parte de mí misma a otro... Creo que esto es una nueva liberación, especialmente para las mujeres", confesaba en una entrevista a la revista Time.

Publicidad

Por Bang ShowBiz