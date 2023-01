Paris Jackson recuerda el ‘infinito’ legado de su padre Michael

La aspirante a modelo y actriz Paris Jackson -la más mediática de los tres hijos del desaparecido Michael Jackson- lideró ayer lunes el torrente de mensajes que empezaron a aparecer en las redes sociales para rendir homenaje al rey del pop en el noveno aniversario de su trágica muerte: todo un ritual que dejó patente, al margen de la dramática pérdida, que el legado del artista vivirá para siempre entre sus amigos y fans.

"Infinito", reza la descripción del bonito retrato que compartió de su padre en su perfil de Instagram, un título que se vio posteriormente complementado con unas sentidas palabras de agradecimiento publicadas en su cuenta de Twitter: "Gracias de todo corazón por el amor que me has mandado en todos estos años".

La hermana mayor del astro de la música, LaToya Jackson, también recurrió a la plataforma de microblogging para honrar la memoria del intérprete y, sobre todo, una dilatada trayectoria musical que podría haberse extendido durante muchos años más si Michael no hubiera sido víctima de una desafortunada sobredosis de propofol y otras sustancias.

"Se fue demasiado pronto. ¡Siempre te echaremos de menos, rey del pop!", apuntó la también cantante en la red social.

Una de las amigas más cercanas que tenía Michael en Inglaterra, la supermodelo Naomi Campbell, tampoco perdió la oportunidad de compartir con el mundo el gran vacío que le han dejado estos nueve años de ausencia del cantante, quien curiosamente había elegido Londres para ofrecer una serie de casi cien conciertos con los que despedirse para siempre de los escenarios: un espectáculo llamado 'This Is It' que debía haber comenzado solo unos días antes de su repentino fallecimiento.

"No me puedo creer que ya hayan pasado nueve años. Te quiero y te echo de menos. Y te llevaré siempre en el corazón. Descansa en paz, Michael Jackson, rey del pop", ha publicado la maniquí, quien apareció en el icónico videoclip del tema 'In The Closet' (1992) en su cuenta personal.

Por: Bang Showbiz

