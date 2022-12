Paris Hilton soñaba con crear su propio perfume a los 16 años

Nadie puede echarle en cara a Paris Hilton que su afición por comercializar sus propios perfumes responde únicamente a intereses comerciales, porque ella ya soñaba con lanzar un día su propia fragancia cuando era apenas una adolescente.

"Cuando tenía 16 años y me mudé a Nueva York lo primero que quise hacer fue un perfume. Siempre me han encantado. Desde que era una niña pequeña he querido hacer grandes cosas con mi vida. Jamás pensé que sería a este nivel, pero me hace sentirme muy orgullosa", aseguró Paris al periódico Liverpool Echo, dejando al mismo tiempo muy claro que su éxito es completamente merecido: "Trabajo muy duro. Soy una buena persona y tengo un buen corazón. Por eso llevo tanto tiempo en este negocio, y por eso mi línea de productos funciona tan bien".

A pesar del largo camino que ha recorrido desde que saltó a la fama junto a su amiga Nicole Richie en el reality 'The Simple Life', Paris es consciente de que la etiqueta de "rubia tonta" todavía le persigue.

"Trabajo muy duro por todo. De pequeños, ni mi hermano ni yo fuimos unos malcriados. Mis padres nos inculcaron que necesitábamos ser independientes. Alguna gente piensa que soy únicamente una heredera, pero me he esforzado por conseguir todo. No soy una rubia tonta, no habría llegado tan lejos si lo fuera", añadió.