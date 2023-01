Paris Hilton quiere tener hijos tan 'adorables' como North West

El instinto maternal de Paris Hilton se ha despertado después de ver lo "adorable" que es la hija de su amiga Kim Kardashian, la pequeña North (2).

"North me hace tener ganas de convertirme en madre porque es adorable. Me encanta toda su ropita y me hace muy feliz que una amiga como Kim tenga unos bebés tan preciosos. Me encanta ver cómo les viste y lo guapos que son. Sería maravilloso tener una hija, una miniyo, para poder vestirla como yo. Será algo muy divertido", explicó a la revista Closer.

Sin embargo, Paris no se plantea la opción de formar una familia antes de pasar por el altar.

"Tengo muchas ganas de tener hijos, me gustaría tener dos o tres. Yo disfruté mucho de mi infancia junto a mis hermanos y hermana, así que no querría solo uno. Pero también soy muy tradicional, me gustaría casarme antes de tener niños", matizó.

Por el momento, Paris está convencida de que por fin ha logrado encontrar el "verdadero amor" junto a su pareja, Thomas Gross.

"Es muy difícil encontrar a alguien que te quiera de verdad por quien eres cuando estás en mi posición, y sé que Thomas no quiere obtener nada de mí. Con otros hombres, siempre había segundas intenciones. Cuando vives en Hollywood te expones a la posibilidad de que algunos chicos quieran hacerse un nombre [a tu costa]. Creo que mucha gente está con su pareja solo por los beneficios. Así que es agradable tener a mi lado a alguien a quien no le importan esas cosas y que no necesita nada de mí excepto mi amor. Eso es el verdadero amor".