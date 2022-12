Para ser novia de Pablo Alborán hay que 'estudiar un máster'

El requisito imprescindible que debe cumplir cualquier pareja potencial de Pablo Alborán es estar dispuesta a convivir con sus exigentes horarios de trabajo, algo que el propio cantante reconoce que es muy difícil de asimilar.

"Mi cita ideal es como la de cualquier persona, aunque para comprender mi profesión haya que hacer un máster. Ni siquiera mi familia termina de comprender que no nos veamos. Así que la persona ideal para mí sería la que comprendiera mi trabajo", aseguró el artista a la revista Marie Claire, donde también confesó que, a la espera de encontrar a la persona ideal con la que compartir su vida, pasa la mayor parte de su tiempo libre en compañía de su familia para compensarles por sus largas ausencias: "Echo mucho de menos a mi familia, así que si tengo un día de descanso me quedo con ellos y hago las cosas normales de un chico de mi edad. Aunque con alguna complicación. Llevo bien que me paren [por la calle], la gente me trata con cariño porque les gusta lo que hago y eso es un privilegio", añadió.

Lo cierto es que el intérprete no lleva precisamente el estilo de vida que se asociaría a toda una estrella de la música ya que, excepto las temporadas en que reside en su piso de Madrid por razones de trabajo, prefiere seguir viviendo junto a sus padres en el hogar familiar de su Málaga natal.

"Me gustaba la soledad cuando era más joven, pero ahora me he dado cuenta de que esta profesión da mucha soledad. Cuando terminas un concierto y te vas al hotel estás solo. Cuando terminas una promoción y acabas reventado, estás solo... Muchas veces se echa de menos estar acompañado", confesaba recientemente Pablo a la revista AR.