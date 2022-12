Padre de Marc Anthony niega que su hijo tenga problemas con las drogas

Al padre del cantante Marc Anthony, Felipe Muñiz, le molestan enormemente los comentarios malintencionados que achacan la extrema delgadez de su hijo a un problema de adicción a las drogas, ya que como él mismo sabe muy bien, la escasa musculatura de Marc se debe única y exclusivamente a la herencia genética que le ha legado su familia.

"La gente hace mucho bochinche en la televisión diciendo que está enfermo o que tiene adicción a las drogas. Lo que no saben es que es así de delgado por familia. Toda la familia es delgada: mamá, papá... Está en nuestros genes", aseguró Felipe Muñiz a la revista TV y Novelas, donde aclaró que además de una incapacidad innata para engordar, Marc también heredó de él su pasión por la música: "Desde bien pequeñito siempre le gustó la música. Yo tenía un grupo con el que ensayaba en casa, y Marc se pasaba horas tratando de hacer música con nosotros. Me lo llevaba a los clubs de Nueva York, y a los 6 años ya estaba cantando. Le gustaba mucho".

Pero el hecho de que Felipe esté completamente seguro de la buena salud de su hijo, al igual que de su inmenso talento, no implica que haya pasado por alto la falta de atractivo convencional que caracteriza el físico de Marc, por lo que siempre trató de enseñarle a ocultar sus defectos físicos potenciando su carisma y su simpatía, los dos atributos que finalmente le ayudaron a convertirse en un mito sexual.

"El otro día le pregunté a mi padre si se acordaba de cuando me decía que era muy feo de pequeño. Se me quedó mirando y me dijo: 'Siempre he pensado que los dos somos horriblemente feos. Espero que nunca lo olvides'. Fue una gran lección que recibí de mi padre. Me considero un hombre feo, pero que ha sabido sacar provecho de su encanto personal para triunfar en todo lo que se ha propuesto. Creo que la clave está en que nunca he tenido problemas de autoestima", contaba Marc a la revista Men's Fitness.

