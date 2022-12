Otro actor español llegará a la mina de Nemocón grabando 'Los 33'

El actor gallego Mario Casas afronta este lunes el que será el rodaje más exigente de su carrera profesional, ya que empieza a filmar en Colombia las primeras escenas de 'Los 33' , una de las películas más esperadas del año y el filme que narrará el épico rescate de los mineros chilenos que permanecieron atrapados más de dos meses en las profundidades de la mina San José (desierto de Atacama).

En su papel de Álex Vega, el mecánico de la mina que fue capaz de proporcionar agua potable a sus compañeros, el atractivo artista se medirá cara a cara con quien fuera su gran mentor en la gran pantalla: el afamado Antonio Banderas.

Como han confirmado a la agencia BANG Showbiz fuentes cercanas al intérprete, el joven coruñés se dispone ya a adentrarse junto al veterano Banderas -quien da vida al carismático Mario Sepúlveda- en las minas de Nemocón (al norte de Bogotá), que servirán de escenario a las secuencias más dramáticas de la cinta.

Publicidad

Dos semanas después de vivir en sus propias carnes las adversidades que experimentaron los heroicos mineros durante su cautiverio, Mario volverá a España por Navidad, regresará a Bogotá en enero para culminar esa etapa del rodaje y acto seguido se trasladará a Chile para seguir trabajando en la película con la que pretende abrir las puertas de Hollywood de par en par.

La presencia del guapo actor en un reparto compuesto por grandes estrellas internacionales, como el mencionado Antonio Banderas, la oscarizada Juliette Binoche y los legendarios Martin Sheen y Federico Luppi, ha puesto de manifiesto que Mario no es solo uno de los chicos más deseados por las adolescentes de todo el universo hispanohablante, sino que también su trabajo a las órdenes de Banderas en 'El camino de los ingleses' le ha servido de trampolín para poder encarar ahora un proyecto de gran magnitud.

"Voy a estar rodeado de una serie de actores con los que tengo muchas ganas de reencontrarme, como Antonio Banderas, que hace muchos años que no me ve. Tengo ganas de trabajar a su lado, porque es un tipo muy amable y una de las personas que más me ayudó en mis primeros años como actor. Sé que me va a ayudar muchísimo también en esta ocasión", revelaba Mario en una entrevista en Antena 3.

La estrecha relación que mantenían Mario Casas y Antonio Banderas durante la última película que compartieron volvió a ponerse de manifiesto este sábado en Bogotá, cuando todos los intérpretes y el equipo artístico de 'Los 33' se reunieron con el presidente colombiano Juan Manuel Santos en su residencia oficial para presentar oficialmente el inicio del rodaje.

Publicidad

Además de percatarse de que su compatriota es todo un experto a la hora de cautivar a sus interlocutores con su encanto personal, Mario no dejaba de asentir cuando Banderas explicaba en público el sentido de una historia de superación personal como la que hoy empiezan a grabar. "Queremos poner una lupa en el ejemplo de estos valientes, para que nos inspire su incesante lucha contra las dificultades y el hecho de que salieron de esa mina siendo mejores seres humanos de lo que ya eran.

La vida está llena de miserias y grandezas, y son esas últimas las que queremos sacar a la luz", declaró Banderas en la presidencial Casa de Nariño.