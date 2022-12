One Direction se 'arriesga' en su próximo disco

El productor musical Simon Cowell, que ha tenido la oportunidad de escuchar las canciones del que será el cuarto álbum de la boy band One Direction, está convencido de que varios de sus temas podrían liderar las listas de ventas tras su publicación.

"El disco es fantástico. Hay cinco o seis canciones que podrían ser sencillos. Hay algunas canciones que son muy diferentes a las que hemos hecho antes. Los chicos se han arriesgado. Les encanta escribir canciones y les encanta grabar", señaló a la emisora británica Capital FM.

Publicidad

Simon también ha querido tranquilizar a todos los seguidores de One Direction asegurando que los rumores sobre la separación de la banda británica formada por Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan, Liam Payne y Louis Tomlinson son falsos, ya que desde su punto de vista la carrera del grupo todavía tiene mucho recorrido por delante.

"Entré en Twitter hace poco para decir que no creía que se fueran a separar. Están atravesando una etapa genial. Creo que pueden seguir juntos durante otros 5, 10 o 20 años más si quieren", añadió.

Esta no es la primera ocasión en la que el jefe del sello musical Syco habla sobre el nuevo álbum de One Direction, ya que recientemente dio a entender que el próximo sencillo del grupo podría ser un tema que él mismo produjo junto a la compositora Emeli Sandé, llamado 'One Chance to Dance'.

"Escribimos la canción con Emeli Sandé y creo que supone una verdadera evolución para ellos. Hay bastantes posibilidades de que este se convierta en el primer sencillo de su próximo álbum", contaba en el programa de televisión 'Today Show'.