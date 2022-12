One Direction podría celebrar una boda gracias a Zayn Malik

La joven pareja ha abierto el período de las especulaciones sobre si podrían estar comprometidos y con planes de boda después de que se viera luciendo un anillo de diamantes a la cantante de Little Mix, Perrie Edwards, en el estreno mundial ayer en Londres de 'One Direction: This Is Us'.

Fuentes cercanas a la pareja aseguran que Zayn Malik le hizo la gran pregunta el pasado fin de semana.

"Fue muy romántico. Zayn se lo pidió durante el fin de semana, cuando estaban solos. Es uno de los primeros fines de semana que han pasado juntos porque los dos andan siempre de gira con sus respectivos grupos. Él quería esperar al momento perfecto. Todas las compañeras de banda de Perrie estaban en el V Festival y se moría de ganas por contárselo. Están todas felices por ella, como los chicos de One Direction lo están por Zayn", contó una fuente al periódico Daily Mirror.

La noticia llega meses después de que el cantante se tatuara la cara de su novia en la parte superior del brazo y meses después también de que la camarera australiana Courtney Webb asegurara haber mantenido un encuentro sexual con Zayn. El cantante, por su parte, aseguró recientemente que su relación "está más fuerte que nunca".

Por: Bang Showbiz

