One Direction pide a sus fans que dejen de lanzar objetos al escenario

Aunque el famoso quinteto juvenil se encuentra disfrutando de las mieles del éxito una vez más gracias a su gira mundial 'Where We Are Tour', algunos de sus miembros no han podido evitar quejarse abiertamente por el exceso de objetos que acaban inundando el escenario de sus conciertos, todo tipo de artículos procedentes de los miles de fans que corean con emoción sus canciones.

"Gracias Ámsterdam por el apoyo que nos habéis brindado en nuestras dos últimas actuaciones. Apreciamos mucho vuestro entusiasmo y cariño. Otra cosa os tenía que decir, ¿podríais dejar de lanzar cosas al escenario durante los conciertos? Anoche recibí el impacto de un objeto desconocido en la rodilla y me duele un poco. Gracias por vuestra consideración", escribió ayer miércoles el joven Niall Horan en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, el cantante irlandés también es consciente de que no hay maldad alguna en el comportamiento que exhiben los fervorosos admiradores que acuden en masa a los estadios, por lo que el artista quiso matizar acto seguido sus palabras para no dar la impresión de estar "quejándose demasiado".

"Ahora que lo pienso, quizá en mi anterior mensaje parecía estar quejándome demasiado sobre vosotros. De verdad que esa no es mi intención, amigos, de verdad que valoramos mucho el amor y el afecto que siempre nos mostráis en los conciertos. El caso es que han pasado solo cinco meses desde que me operaron la rodilla y por eso tengo que asegurarme de que la recuperación no se ve comprometida. Todavía estoy un poco asustado", añadió el extrovertido artista, quien pasó por el quirófano a finales del pasado mes de enero.