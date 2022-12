One Direction celebra fin de su gira 'Take Me Home'

Después de poner fin a su gira mundial 'Take Me Home', tras haber realizado un total de 134 actuaciones, los integrantes de One Direction aterrizaron ayer en el aeropuerto de Heathrow (Londres), donde fueron recibidos calurosamente por decenas de fieles seguidores.

Instalados ya en su país de residencia, el cantante Niall Horan fue el primero en acudir a su cuenta de Twitter para agradecer el apoyo recibido por sus seguidores y compartir con ellos sus reflexiones sobre un año "inolvidable".

"Este ha sido un año increíble . Muchas gracias a todos, ¡nunca olvidaré esta gira! Parece que han pasado años desde aquella noche de febrero en el O2 de Londres. ¡134 conciertos! Y no me he aburrido en ninguno de ellos y eso es gracias a que tenemos los mejores seguidores del mundo, y lo hacemos por ustedes", escribió el simpático intérprete en la citada red social.

Unas palabras que fueron más tarde acompañadas por un comentario de su compañero Liam Payne , quien también subrayó el importante papel de los fans durante toda la gira de conciertos.

"¡Tour finalizado! ¡Gracias a todos por haber hecho de esto una experiencia magnífica!", comentó el guapo artista.

Por: Bang Showbiz