Nueva demanda contra Usher por contagiar el herpes a tres personas

El cantante Usher, nombre artístico de Usher Raymond IV, ha vuelto a ser demandado por supuestamente haber contagiado el herpes a dos ciudadanos estadounidenses con quien habría mantenido relaciones sexuales, así como por haber expuesto a un tercero al virus de transmisión sexual. De acuerdo al testimonio del hombre y las dos mujeres demandantes, el músico no les habría informado sobre su enfermedad venérea aun siendo consciente de padecerla, razón por la cual ahora le reclaman 20 millones de dólares en concepto de daños y prejuicios.

Según se desprende de los documentos judiciales a los que el portal TMZ ha tenido acceso, la parte demandante alega que conocer el riesgo al que los tres habían estado expuestos al mantener relaciones sexuales con el intérprete, independientemente de que contrajeran o no herpes, les afectó tanto a nivel psicológico como físico, especialmente a una de las chicas, quien asegura que la infección le provocó serias complicaciones al dar a luz.

"Como resultado de haber sido diagnosticada con herpes y/o haber estado expuesta al virus del herpes, la parte demandante ha padecido angustia, complicaciones en el parto, estrés, depresión y ansiedad por haber contraído la enfermedad o haber estado expuesta al herpes. La salud de los hijos recién nacidos de la parte demandante puede haberse visto afectada como resultado de contraer el herpes de Raymond", rezan dichos papeles legales.

En un principio, las presuntas parejas sexuales del intérprete no sospecharon que este podría transmitirles el virus por considerar que al tratarse de una estrella de la música "muy respetada" en la industria podían confiar totalmente en él. Sin embargo, eso cambió cuando un juez dictaminó que Usher debía abonar la cantidad de algo más de 1 millón de dólares a modo de compensación a otra mujer que ya le acusó de haberle contagiado el virus en el año 2012. Fue entonces cuando los nuevos demandantes se pusieron en contacto con la conocida letrada Lisa Bloom para que les representara y defendiera su caso ante los tribunales, después de que el cantante se negara a someterse a una prueba médica que pudiera determinar cuál es realmente su estado de salud.

"La parte demandante ha sufrido bochorno, vergüenza y ansiedad al negarse Raymond a probar que no tiene el herpes y a ofrecer evidencias médicas para demostrar que su diagnóstico es negativo y que, por lo tanto, no pudo ser él quien expuso a la parte demandante al herpes", sigue la demanda.

Por ahora, dos de los afectados prefieren mantenerse en el anonimato, mientras que el tercero, una joven de 21 años llamada Quantasia Sharpton, ya ha comparecido ante los medios para dar su versión de los hechos. Además de rogarle a Usher que aclare públicamente si padece o no herpes, también denunció este lunes que el cantante ha atacado con sus acciones sus derechos como ciudadana.

"Tuve un hijo hace un año, y sabía que por suerte era negativa, pero contacté con Lisa Bloom para conocer cuáles son mis derechos como mujer. Pese a ser negativa, me molesta ver cómo ha tratado el caso la prensa, porque de haberlo sabido nunca lo hubiera consentido. No me hubiera arriesgado a contraer una enfermedad incurable. Ahora que soy madre, mi salud es muy importante para mí. Siento que mis derechos han sido violados. Hablo hoy en nombre también de otros, algunos de los cuales son positivos y no quieren hablar públicamente. Hago esto para que no vuelva a hacerle esto a nadie más", aseguró.