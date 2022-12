Nota: Ximena Navarrete niega su relación con William Levy

Hasta el momento la actriz y modelo Ximena Navarrete no había querido pronunciarse directamente acerca de los comentarios sobre su relación con el también actor William Levy, pero ahora que las noticias han ido un paso más allá asegurando que la ex Miss Universo es la razón por la que el cubano habría puesto fin a su matrimonio, la mexicana ha decidido salir al paso negando indirectamente el romance a través de su cuenta de Twitter.



"No crean todo lo que leen. Algunas revistas solo por vender sacan notas falsas. Dicen por ahí: Vive y deja vivir. Los amo", recomendó a todos sus seguidores a través de la plataforma, en una clara referencia a la incómoda situación que atraviesa su vida pública.



Desde que los dos actores participaron en la telenovela 'La tempestad', se cree que han mantenido una relación paralela al matrimonio de William, algo que el galán ha desmentido en numerosas ocasiones. Sin embargo la publicación de un vídeo en el portal TvNotas en el que aparece deseando feliz cumpleaños y declarando su amor, sin especificar en ningún momento quién es la destinataria de su afecto, volvió a hacer saltar las alarmas hace unos días.



"Feliz cumpleaños, we love you", declaraba el actor en las imágenes donde se le ve muy sonriente, rodeado de porristas y músicos, y en cuya grabación invirtió sin duda un esfuerzo y energía considerables para homenajear el cumpleaños de una persona de quien aún se desconoce la identidad.



Por el momento, ni William Levy ni su esposa, Elizabeth Gutiérrez, se han pronunciado al respecto a través de las redes sociales, en las que la bella modelo ha continuado publicando fotos suyas disfrutando en un barco rodeada de sus amigas, quizás en un intento de no alentar los comentarios sobre su matrimonio, pese a que el actor no aparece acompañándola en las imágenes.



A través de la misma plataforma en la que ha negado su relación con William, Ximena ha recibido el apoyo de la cantante Belinda -a quien le une una gran amistad y con quien colaboró hace una semana en la grabación de su nuevo videoclip- quien retuiteando a Ximena quiso desacreditar las noticias publicadas sobre la supuesta relación.