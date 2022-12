Nota- "Victoria Beckham es el HyM de los diseñadores": Dolce y Gabbana

Aunque los prestigiosos diseñadores Domenico Dolce y Stefano Gabbana -fundadores de la marca italiana Dolce & Gabbana- son amigos íntimos de Victoria Beckham , lo cierto es que reconocen que, como diseñadora, la ex Spice Girl no está al nivel de creadores como John Galliano, y asemejan su negocio más a marcas de calle, al estilo de H&M.

"Es mi amiga y hace un gran trabajo pero, para nosotros, no lo hace del mismo modo que un diseñador de moda. Ella se convirtió en diseñadora después de hacer muchísimas cosas. Es diseñadora, pero es diferente. No tiene nada que ver con John Galliano o Alexander McQueen", señaló Gabbana durante el evento Glamour of Italian Fashion celebrado ayer por la noche en el Victoria and Albert Museum de Londres.

Publicidad

Por su parte, Dolce quiso aclarar que "Victoria Beckham, Zara, H&M" son diseñadores "profesionales" y apuntó a que la moda italiana y británica son "completamente diferentes".

"La moda italiana tiene más estilo, es más moderna", explicó. Gabbana sí quiso alabar en cambio a la diseñadora británica Vivienne Westwood, a quien describió como "una de las diseñadoras de moda más importantes del mundo". Victoria Beckham (39), que continúa construyendo su imperio de moda, tiene previsto abrir su primera tienda propia en Londres este año.