Nota: "Tengo que saber de fútbol por ser la profesión de Piqué": Shakira

El defensa del FC Barcelona, Gerard Piqué ha ayudado a la artista colombiana a convertirse progresivamente en toda una experta del universo futbolístico. Aunque admite ahora que nunca fue una gran admiradora del deporte rey antes de conocer a Piqué , su amor por él le ha servido estos años para "entender y apreciar" mejor la exigente profesión del hombre de su vida.



"Ahora me gusta el fútbol y, desde luego, lo disfruto mucho más que antes. Desde el principio sabía que necesitaba entenderlo mejor porque es la carrera de la persona más importante de mi vida. Gerard me felicita constantemente porque cada vez lanzo más opiniones y le explico mi visión del fútbol con seguridad en mí misma. Pero cuando me comparo con los expertos del fútbol, mejor es saber callar. Pero lo aprecio mucho, es un deporte mucho más complejo de lo que parece", declaró Shakira al diario Clarín, antes de revelar que también " sufre" mucho cuando la integridad física de su chico está en peligro durante los partidos.



"El otro día me enteré por televisión de que le habían tirado una moneda [desde las gradas del Camp Nou]. ¡No me lo dijo! Le tuve que preguntar yo misma si esa historia era verdad o estaba exagerada. El caso es que no le dio importancia porque está más que acostumbrado, pero a mí esas cosas me hacen sufrir mucho. Me imagino que el ser humano aprovecha cualquier situación, como la del fútbol, para ventilar su violencia", aseguró al periódico argentino.