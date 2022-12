Nota: Shakira y Piqué no pueden parar de 'tocarse'

La estrella colombiana nunca ha tenido problemas a la hora de describir abiertamente los entresijos de su relación sentimental con el futbolista Gerard Piqué -padre de su pequeño Milan-, por lo que no resulta extraño que Shakira revele que uno de los aspectos esenciales de su idílica relación de pareja resida en el "contacto físico".



"Somos completamente honestos y transparentes el uno con el otro, de otra forma la convivencia no funcionaría. Pero sobre todo, no podemos parar de tocarnos, de demostrar nuestro cariño a través del contacto físico. Somos una pareja muy apasionada y la verdad es que así todo funciona mucho mejor para nosotros", reveló la diva de la música a la revista US Weekly.



Aunque sus recientes declaraciones sobre el carácter posesivo del guapo deportista catalán han generado un intenso debate vinculado a su supuesta personalidad sumisa, Shakira insiste en que agradece que el defensa no le "permita" seducir a otros hombres en sus vídeos musicales , ya que de esta forma se siente "valorada y apreciada" por el hombre que debe cuidar de ella y protegerla en todo momento.



"No es que literalmente me haya prohibido grabar determinado tipo de escenas con otros hombres, es que desde el principio esa idea estaba fuera de mi mente. Sé que es un hombre territorial, que le gusta atesorar y mimar todo aquello que forma parte de su vida más íntima, así que yo no he tenido problema a la hora de plegarme a sus deseos. De hecho, me gusta que sea así, porque me hace sentir valorada y apreciada", añadió al mismo medio, antes de recalcar que a Piqué nunca le ha importado que saque su lado más provocador con la barbadense Rihanna .



"Rihanna se encuentra en una categoría completamente diferente. No le importa que juntemos nuestros muslos y practiquemos juntas nuestras coreografías", bromeó.