Nota: Sergio Ramos ahora quiere celebrar el nacimiento de su hijo

El futbolista del Real Madrid demostró el pasado sábado que, más allá de los retos deportivos de la temporada, en su cabeza solo hay lugar para el hijo que espera con la presentadora Pilar Rubio , ya que no dudó en dedicar su gol en el partido contra el Osasuna a su primogénito y a quien ya considera su "mujer" pese a no haber pasado por el altar. Tan bonito detalle no pasó desapercibido para la atractiva madrileña, quien ahora ha querido devolverle el gesto con una contundente declaración de amor en su perfil de Twitter.

"Esperando con ganas que llegue el gran día [el nacimiento de su hijo] y viviendo momentos mágicos contigo. Gracias por el golazo, Sergio Ramos, eres el mejor y te quiero mucho", publicó Pilar en su perfil de la red social después de que el futbolista insistiera públicamente en sus ganas de ser padre. "Qué gran partido hemos tenido, tres puntos y un gol dedicado a mi mujer y a mi hijo que está por venir. ¡Hala Madrid!", escribía el deportista sevillano.

Aunque siempre ha tratado de mantenerse al margen del interés mediático que genera su relación con la estrella televisiva, Sergio Ramos no pudo resistirse la semana pasada a hablar largo y tendido de sus sensaciones como padre primerizo , combinando el nerviosismo propio de quien afronta uno de los mayores retos de su vida con la confianza plena en sus dotes como "padrazo". Fue durante su presentación como nueva imagen de un perfume en Madrid cuando el defensa quiso exhibir su faceta más madura y sofisticada, señal de una nueva etapa de "aprendizaje" y muchas satisfacciones.

"Creo que va a ser una experiencia muy bonita, única en mi vida, así que estoy deseando vivirla por primera vez. Y me arriesgo a decir que voy a ser todo un padrazo. Puede que esté un poco verde todavía, pero tengo muchas ganas de aprender y creo que al final todo saldrá bien", explicaba ante los medios congregados en el evento.

Se espera que Pilar Rubio dé a luz a su primer hijo en un plazo de dos semanas , pero por el momento la guapa presentadora y actriz se resiste a dar detalles de su esperada maternidad y, de hecho, todavía no ha querido compartir con sus seguidores de las redes sociales el resultado de las muchas semanas de deliberación que ha mantenido con su pareja en relación al nombre de su retoño. Tal es la intriga que ha generado este asunto, que incluso una casa de apuestas británica se animó recientemente a organizar un evento especial para adivinar -y lucrarse- con el primer hijo de Sergio Ramos.

Bang Showbiz.