Nota: Polémica por enfrentamiento de Piqué con la Guardia Urbana Española

Agentes de la Guardia Urbana de la Ciudad Condal se quejaron de las ofensivas palabras que recibieron por parte de Gerard Piqué el pasado domingo, cuando multaron a Marc Piqué en la zona del Puerto Olímpico por estacionar en un lugar indebido y entorpecer la circulación de los taxis.

Frases como: “Me estás multando porque quieres comisión, porque no tienes dinero y tienes que llevar comisión”, expresó el defensa del Barcelona. Agregó: “"Esta multa la va a pagar tu padre".

Publicidad

Pero no contento con la falta de respeto a la autoridad, el esposo de Shakira lanzó un comentario que a estar hora le da la vuelta al mundo: "Me tenéis envidia porque soy famoso" y al ver que los agentes no mermaron sus intenciones de cumplir con sus funciones, afirmó: “voy a hablar con tus jefes y se te va a caer el pelo", "Son unos chulos y se creen los amos del mundo por llevar ese uniforme y multar a la gente", "Son una vergüenza, me da asco su trabajo y la Guardia Urbana es una puta vergüenza".

Por su parte, el futbolista español ofreció disculpas a través de su cuenta de Twitter, explicando que mucho de lo que se ha dicho son sólo especulaciones: “Se ha exagerado mucho lo que dije pero, en cualquier caso, lo siento, me he equivocado y no volverá a ocurrir”.

Lo que resta es un proceso judicial, pues está acusado de una falta de respeto y desobediencia leve a la autoridad y en unos días se conocerá qué tipo de sanción deberá cumplir.