Nota: One Direction 'no debería pensar' en la separación

Aunque en las últimas semanas han surgido todo tipo de comentarios sobre las posibles divisiones que se vivirían en el seno de One Direction -relacionadas con la disparidad de salarios entre sus cinco componentes-, el veterano Gary Barlow está convencido de que todavía es "muy pronto" para que los ídolos juveniles empiecen a reflexionar sobre la idea de la separación , teniendo en cuenta que el éxito de un quinteto pocas veces se ve sobrepasado por el de cinco carreras en solitario.



"Es normal que haya conflictos y diferencias entre cinco artistas que se presentan bajo la misma etiqueta, siempre ha ocurrido y es un elemento natural de esta industria del espectáculo. Pero no hay que olvidar que One Direction todavía está dando sus primeros pasos, disfrutando de un éxito apabullante que hay que consolidar y del que hay que extraer las mejores lecciones. Estos chicos son como hermanos, ya que han crecido juntos, y todavía tienen que vivir muchas experiencias juntos", aseguró al diario The Sun el que fuera líder de Take That en la década de los años 90.



Gary Barlow ha sido testigo de excepción de la rápida evolución experimentada por One Direction en sus cuatro años de vida, lo que parece darle cierta autoridad a la hora de predecir un largo futuro para un quinteto que, en su opinión, representa el espíritu del Reino Unido mejor que cualquier otra formación musical.



"Estoy seguro de que One Direction va a estar con nosotros muchos años, porque los conozco desde que eran unos pequeñines y todavía proyectan esa imagen de inocencia , amistad y complicidad que les ha llevado a lo más alto. Creo que todos los británicos nos deberíamos sentir muy orgulloso de ellos, porque nos representan mejor que nadie en la escena musical y levantan pasiones por todo el mundo. Es muy pronto todavía para aventurar una separación, ahora es momento de disfrutar de su música", explicó.