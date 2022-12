Nota: Miley Cyrus rompe a llorar en el escenario

La exestrella Disney Miley Cyrus protagonizó un emotivo momento este miércoles durante la prueba de sonido de su concierto en Boston cuando se deshizo en lágrimas delante de un grupo de admiradores al recordar a su perro Floyd -que falleció a principios de esta semana mientras la cantante se encontraba de viaje con su gira mundial 'Bangerz'- mientras interpretaba una versión del tema 'Landslide' de Fleetwood Mac que quiso dedicar a su mascota.

"Estoy segura de que ya lo sabéis chicos, pero la razón por la que estoy tan triste es mi perro. No debería reconocer que tengo favoritos, pero es así, y él era el más cercano a mí. Me gustaría dedicarle una canción porque solíamos escuchar a Fleetwood Mac juntos, y esta era su favorita, así que va dedicada a Floyd. El tema se llama 'Landslide'", explicó a los seguidores que se encontraban allí para presenciar el ensayo.

Publicidad

Aunque la joven había prometido a sus admiradores de Boston que intentaría ofrecer el mejor concierto posible pese a sus circunstancias personales, Miley no pudo mantener la compostura mientras interpretaba su tema 'Can't be tamed' y rompió a llorar abrazándose a la estatua gigante de un perro -con un aspecto muy similar a Floyd, que pertenecía a la especie alaskan klee kai- que adornaba el escenario, de donde fue recogida por su hermana Noah (14) que se vio obligada a interrumpir el espectáculo para intentar consolar a la cantante.

A través de su cuenta en Twitter, Miley hacía pública su pérdida ayer, con una serie de mensajes en los que se mostraba inconsolable. "Hoy es el segundo peor día de mi vida. No puedo ni hablar del tema porque no quiero que sea verdad... Pero mi pequeño Floyd ha fallecido.

Estoy destrozada. Sé que no lo digo de verdad, pero ojalá me hubiese llevado con él porque esto es insoportable. ¿Qué voy a hacer ahora?", se lamentó en la plataforma social, donde en seguida recibió el apoyo de sus admiradores, que le enviaron numerosos mensajes con expresiones de pésame en las que se leía "descansa en paz Floyd".