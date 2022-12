Nota: Miley Cyrus reclama la 'igualdad para todos'

La polémica cantante Miley Cyrus no comparte la visión extrema del feminismo que considera a las mujeres superiores a los hombres, ya que lo que preocupa verdaderamente a la ex estrella Disney es alcanzar una igualdad entre ambos géneros que, desde su punto de vista, aún no es una realidad como tal.

"Lo único que me interesa es la igualdad, eso es todo. No se trata de decir: como soy una mujer, las mujeres deberían estar al mando. Solo quiero que la igualdad sea una realidad para todo el mundo. Y creo que aún no hemos llegado a ese punto al cien por ciento", explicó la cantante durante una entrevista a la edición estadounidense de la revista Elle.

Además, Miley también aprovechó para contraatacar y defenderse de las duras críticas que recibe habitualmente por su provocativa actitud sobre el escenario, asegurando que en la industria de la música existe un doble estándar para hombres y mujeres.

"Los raperos se agarran el paquete todo el maldito rato y siempre tienen tías buenas alrededor, pero nadie habla acerca de eso. Pero si yo me agarro la entrepierna y tengo unas cuantas zo**** a mi lado, ¿estoy degradando a las mujeres? Soy una chica, no debería suponer ningún problema que esté rodeada de más chicas. Pero supongo que yo soy parte de la evolución en ese sentido, o al menos eso espero", añadió la estrella.

Sin embargo, la joven considera que todas las polémicas en las que se ve envuelta merecen la pena por el "apoyo" que le demuestran sus seguidores y ve como uno de sus mayores logros el haber ayudado a mucha gente a sentirse más cómoda con su propia sexualidad.

"Hay muchos jóvenes, chicos y chicas, que se acercan a mí para decirme: 'La única razón por la que he sido capaz de admitir que soy gay es porque tú me has hecho sentir que no era un problema'. Es un sentimiento muy fuerte, porque es parte de nuestra generación -no siempre ha estado bien visto- y siento que soy una parte muy grande de ese cambio. Muchos saben que he tenido que luchar contra la depresión, y eso les ha ayudado a superar la suya propia. Eso me da una motivación increíble, una razón para levantarme por las mañanas, que no sea ponerme mis malditas plumas y mi ropa provocativa", aseguró.

Bang Showbiz.