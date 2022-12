Nota: La ropa de Beyoncé no pasa la aduana

La gira mundial de la cantante Beyoncé, 'Mrs. Carter World Tour', aterrizará próximamente en la Europa continental con el telón de fondo de una grave crisis de vestuario, ya que uno de los espectaculares atuendos que la diva lucirá en sus conciertos no ha podido atravesar las fronteras de la Unión Europea al no haber sido cumplimentados todos los trámites administrativos necesarios.



El causante de tan desafortunado contratiempo es un original diseño del artista Rubin Singer -quien suele utilizar exóticas pieles de Asia en sus creaciones- que se ajusta por completo a la figura de Beyoncé y deja una de sus tonificadas piernas al descubierto. Además de haber sido confeccionado sobre el mismo cuerpo de la intérprete, el traje está hecho íntegramente de piel de cobra, un material que necesita permisos especiales para entrar en el mercado único europeo.



Por suerte, el equipo de estilistas que acompaña a la estrella del pop en todo momento ha conseguido cumplir a tiempo con todos los requisitos legales y, por tanto, la prenda estará lista para el momento en que Beyoncé suba al escenario de sus primeros recitales en Portugal, según confirma el diario The New York Post.



Beyoncé aterrizará en Portugal tan pronto como termine la serie de conciertos que ha estado ofreciendo en el Reino Unido -país que no es miembro de la unión aduanera-, donde sus seguidores británicos han podido disfrutar de sus éxitos más reconocibles y de los nuevos temas de su quinto álbum de estudio, 'BEYONCÉ', publicado por sorpresa el pasado mes de diciembre.