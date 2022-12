Nota: Kim Kardashian se llevará a su entrenador personal a su luna de miel

La estrella del programa de telerrealidad 'Keeping Up With The Kardashians' no es una persona que pase largos periodos sin entrenar, de hecho, hasta muy avanzado su embarazo se le pudo ver ejercitándose a diario. Por esa misma razón, Kim Kardashian estaría ahora pensando en llevarse a su entrenador Gunnar Peterson a Hawái, donde pasará su luna de miel con Kanye West tras la boda que les unirá el mes que bien en París.

"Kim ha pagado a Gunnar para que vaya con ellos, así podrá entrenar durante su luna de miel. Kim no se siente bien cuando no tiene a Gunnar cerca porque pierde la fuerza de voluntad muy rápido. No quiere echar por tierra todo lo hecho hasta ahora y coger kilos durante su luna de miel. Kanye la entiende totalmente. Apoya todos los esfuerzos que hace para perder el peso ganado con el embarazo y así poder quedar con una perfecta silueta para la boda", contó una fuente al periódico Daily Star.

A quien no parece que llevarán a su viaje será a su propia hija, North West, nacida en junio del año pasado, ya que la pareja -que se comprometió en octubre- quiere dedicarse un tiempo a ella misma, lo que supone dejar a la pequeña en casa.

"North se quedará con la familia de Kim y su niñera. Kim y Kanye quieren dejar a un lado sus obligaciones familiares por un tiempo, porque para ellos es también importante estar solos y disfrutar como pareja", añadió la fuente.

