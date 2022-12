Nota: Juanes se libera de los malos recuerdos

El cantante colombiano Juanes se siente completamente liberado desde que dejara atrás su excesivo temor por las críticas, lo que le ha permitido dar rienda suelta a su creatividad y a la capacidad de expresar en su nuevo disco algunas de las experiencias más personales de su vida cotidiana, sin por ello tener que poner etiquetas al estilo o al contenido de su trabajo discográfico.



"Ahora simplemente hago lo que siento sin miedo a las consecuencias. Hoy para mí la música tiene que ver con la forma en que yo la interpreto y con lo que quiero decir. Ya no me preocupa si dicen que está bien o mal, si es comercial o no, si es rock o no es rock. Está más relacionada con la forma en que yo siento las cosas. Consiste en dejar que la creatividad fluya naturalmente, no forzarla hacia algún lado y escribir lo que te sale del corazón", señaló a la edición colombiana de la revista Rolling Stone.



Juanes ha querido dar a esta nueva producción un título muy revelador, 'Loco de amor', ya que en ella trata las relaciones de pareja desde diferentes perspectivas. El artista colombiano, que está casado con la modelo y actriz Karen Martínez, conoce muy bien las dos caras del amor, al separarse en 2007 de su por entonces pareja para cuatro años más tarde formalizar su matrimonio.



"El tema del amor también significa estar delirando, enfermo, sufriendo, con nostalgia y melancolía. Cada una de las canciones tiene una perspectiva diferente de lo que pasa en una relación. Por eso las canciones van desde 'La luz', que es explosiva y alegre, hasta 'Corazón invisible', que es más melancólica. Son cosas diferentes: el amor es sufrimiento, es crecimiento, es dolor", explicó el artista.



Más allá de los sentimientos encontrados que deja el amor, lo cierto es que el reputado cantautor puede presumir ahora de vivir un gran momento tanto a nivel personal como profesional, sobre todo tras dejar atrás la polémica que protagonizó involuntariamente cuando Fernán Martínez -el que fuera su representante en los últimos 11 años- le acusara de ser "desagradecido y despreciable" tras romper su relación laboral con él .