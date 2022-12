Nota: Don Omar no pierde la esperanza de reconciliarse con Rebeca López

La noticia de que su expareja Rebeca López no seguirá adelante con la denuncia que interpuso contra él por supuestos malos tratos parece haber convencido al cantante Don Omar de que su historia de amor aún podría desembocar, sino en un final feliz, al menos en una cordial amistad, como se desprende del mensaje que él mismo ha publicado en su cuenta de Twitter, donde en los últimos días ha mantenido informados a sus seguidores sobre la evolución de su encontronazo con la justicia.

Publicidad

"No existe rencor en el corazón, el perdón es el elemento básico para el amor. Nos volveremos a ver y un abrazo sellará este suceso lamentable", escribió el artista en la red social.

Parece ser que el permiso que le concedieron las autoridades puertorriqueñas este lunes para cumplir con sus compromisos profesionales en Nueva York actuando frente a su entregado público ha conseguido levantar el ánimo del intérprete, después de que el pasado miércoles fuera arrestado en Vega Alta (Puerto Rico) por supuestamente maltratar a su expareja.

"Este sí soy yo, el dueño de sus aplausos y ovaciones. ¡Gracias Nueva York!", declaraba en Twitter tras su triunfal concierto en la Gran Manzana.

Por su parte, Rebeca hizo pública este lunes su decisión de desligarse del proceso contra Don Omar debido al acoso que estaría viviendo tanto ella como su familia por parte de ciertos medios de comunicación, dejando entrever de paso que todavía no habría logrado dejar atrás el vínculo que en su día compartió con el cantante.

Publicidad

"Siento demasiada presión y ya no puedo soportar ni un solo día en lo que esto se ha convertido. Al menos yo no puedo permitirme hacerle daño a alguien a quien quiero. Mucho menos intervenir en su carrera, por la que tanto ha luchado. Todos cometemos errores y mi corazón no me lo permite, en mí solo existe el perdón. Así soy yo y quienes me conocen de verdad saben que es cierto. No puedo continuar siendo parte de este proceso", reza el mensaje que la exnovia de Don Omar publicó en su cuenta de Facebook.