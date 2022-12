Nota: Después de su matrimonio, Cameron Diaz quiere ser madre

La simpática Cameron Diaz ya estaría pensando en tener hijos. Y de manera inminente. De hecho fue eso lo que le llevó a casarse con su novio, Benji Madden, el pasado lunes en su casa de Beverly Hills (California).

"Le dijo a Benji que quería un bebé. Y él le dijo: 'Bueno, pues casémonos'. Está chapado a la antigua. El matrimonio es importante para él", contó una fuente a E!

El roquero de 35 años, quien anteriormente había sido pareja de Paris Hilton y Sophie Monk, dejó ver recientemente que él también está muy por la labor de tener hijos, admitiendo a la revista Details que tener descendencia "es lo que todo hombre quiere, lo admita o no".

El año pasado, Cameron, quien cuenta en su larga lista de conquistas a Jared Leto, Justin Timberlake o Matt Dillon, reconoció que cuando quisiera tener hijos los tendrá, ya fuera con una pareja o adoptándolos.

"Si quiero niños, en cualquier momento de mi vida, los tendré. Estoy segura de que si quiero tener un hijo, vendrá a mi vida. Ya sea a través de la adopción o estando con alguien que ya tiene un hijo. No puedo ver el futuro pero lo que sí sé es que no soy una persona sin niños. Tengo montones de niños en mi vida. Puedo tener un niño en cualquier momento si quisiera. Todos mis amigos me dirían: 'Claro, ven y llévatelo'", bromeó en el periódico británico The Telegraph.

Fuente: Bang Showbiz