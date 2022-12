Nota: Beyoncé no quiere ir a la boda de Kim Kardashian

La cantante Beyoncé considera "de mal gusto" que la estrella televisiva Kim Kardashian y su prometido, el rapero Kanye West, planeen televisar su boda en el programa 'Keeping Up with the Kardashians' que emite el canal E!, pero pese a sus pocas ganas de asistir al evento, no piensa boicotearlo.



"Le ha dicho a Jay Z y a Kanye que bajo ninguna circunstancia formará parte de ninguna grabación el día de la boda si se va a utilizar en el programa de telerrealidad. La boda de Jay y Beyoncé se mantuvo en secreto y se tomaron medidas extremas para asegurar que fuera un evento íntimo para familiares y amigos. Este enlace va a ser completamente lo opuesto. Ella cree que es de mal gusto. El lema de Beyoncé siempre ha sido 'menos es más', pero claramente en todo lo que tiene que ver con Kim, más significa más. Ella sabe que tiene que ir a la boda, pero realmente no quiere", reveló una fuente al portal RadarOnline.com.



Kanye West considera a la pareja como de su propia familia, por lo que Beyoncé le ha prometido acompañarle en el día más feliz de su vida.

"No se equivoquen, la única razón por la que Beyoncé va a ir a la boda es porque Jay es el mejor amigo de Kanye", señaló la citada fuente.

Anteriormente ya se había dicho que Kim y Kanye -que tienen una hija de nueve meses, North- querían que todos sus invitados firmaran un acuerdo de confidencialidad, pero han decidido que Jay Z y Beyoncé queden excluidos de las estrictas normas de seguridad.



"Kanye nunca se atrevería a pedirle a Jay ni a Beyoncé firmar un acuerdo de privacidad, ni a retirarles sus teléfonos móviles. Sabe perfectamente que ninguno de ellos traicionaría su confianza", añadió.