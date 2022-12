Nota: Así celebró la controversial familia Kardashians la Navidad

Las Kardashian celebraron la Navidad por todo lo alto y sus looks no podrían pasar desapercibidos en la noche de navidad. Por ejemplo Khloé Kardashian mostró un vestido muy sensual y audaz en la fiesta anual ofrecida por Kris Jenner, mientras que sus hermanas, Kendall y Kylie parecían casi gemelas en sus vestimentas.



Khloé lució un traje negro con un pronunciado escote, con encaje en la cintura y una abertura que mostraba sus piernas, una de las cuales tenía un tatuaje temporal metálico. “Ese corte en las piernas. Khloé”, escribió Jonathan Cheban en su cuenta de Instagram en la pasada fiesta de navidad.



Por su parte Kendall y Kylie contrario al vestido de Khloé, estaban hermosas en vestidos totamente blancos. El de la mayor era largo a la altura del piso, mientras que el de Kylie le quedaba a la altura de sus rodillas.

“Kendall se copió de mi vestido”, comentó la joven de 17 años en su cuenta de Instagram.



Mientras que la matriarca Kardashian llevó un vestido negro y dorado muy similar al de la bella Khloé. Durante la fiesta, las tres hermanas y mamá compartieron con su amigo Shamari Maurice y publicaron fotos que parecen haber sido tomadas en una cabina fotográfica que mostraba el mensaje: “Mejor no hagan muecas. Con amor, las Jenner y Kardashian 2014. Feliz Navidad”.



La mansión de Kris en L.A estaba completamente decorada y había muchas luces titilantes, así mismo confiesan fuentes cercanas que asistieron a la celebración que allí abundaba el licor para todos los invitados.

Por su parte ni el hijo de Kris, Rob Kardashian quien se mantuvo lejos de la luz pública en los últimos meses, ni Kourtney asistieron a la celebración. Recordemos que el pasado 14 de diciembre Kourt tuvo a su tercer hijo, Reign Aston Disick.



Otros en cambio sí se hicieron presentes en la gran fiesta, es el caso de ex esposo de Kris, Bruce Jenner quien sí asistió a la fiesta, tal y como muestra una foto compartida por Kylie su hija. “Fiesteando junto a papá”, dijo.



Kris también compartió una foto donde aparecen Kylie y Kendall junto a su padre. Kim fue vista en una foto que su BFF Brittny Gastineau publicó en Instagram. Mucho más temprano, había publicado en Instagram una fotografía donde aparecía junto a Kourtney y Khloé.

Agencias