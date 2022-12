Noel Gallagher cree que la fama 'enloqueció' a su hermano Liam

El excomponente de Oasis Noel Gallagher cree que su hermano Liam "enloqueció" durante la etapa de mayor éxito del grupo en los años 90 porque con tan solo 19 años era demasiado joven como para saber manejar la fama mundial. Liam se convirtió en un joven multimillonario y tenía el dinero y la libertad necesarias para hacer lo que quisiera, y esto provocó que se convirtiera en una estrella del rock demasiado conflictiva.

"Con 19 años se fue de la casa de mi madre, cogió un tren hacia Londres y se mudó con Patsy Kensit. Sigo sintiendo por él... la palabra no sería pena... pero con toda la locura que hubo en los 90 yo supe manejarlo porque sabía cómo era ser una persona normal, y me lo tomaba todo de una manera artística. La gente preguntaba a Liam sobre la composición de sus canciones en entrevistas y él no tenía ni idea. Creo que eso fue por lo que enloqueció", reveló el cantante al periódico The Times.

En los últimos años, Liam ha pasado por varios momentos turbulentos en su vida como el divorcio de su mujer Nicole Appleton, el reconocimiento de paternidad fruto de su aventura con la periodista estadounidense Liza Ghorbani o la disolución de su grupo Beady Eye después de grabar dos álbumes. Sin embargo, Noel, que acaba de sacar su segundo álbum de estudio en solitario, 'Chasing Yesterday', está seguro de que este caos en la vida de su hermano pequeño no le está afectando mucho pues él "camina sobre el aire" y no deja que nada ni nadie le afecte.

"[Liam] es uno de esos tipos, y todos les conocemos, que no les importa si las cosas salen bien o no porque ellos pasan de todo como de la mier*a. Cuando yo era niño siempre había un hombre de 50 años que se pavoneaba en el parque y decía, '¿Todo bien, gilip***as?'. Ese tipo podría haber sido Liam. Él no es un currante. Camina sobre el aire. Necesita gente como yo, que se preocupe del sonido de los amplificadores y cosas así".