"No estaba drogado cuando me detuvieron": Justin Bieber se defiende

La policía de Miami encontró en el organismo de Justin Bieber restos de marihuana y de un potente medicamento para tratar la ansiedad cuando fue arrestado por conducir a toda velocidad por las calles de la ciudad, pero el ídolo canadiense ha transmitido al tribunal que lleva su caso que estaba "sobrio" y que una desafortunada lesión en el pie le impedía caminar en línea recta cuando se lo pidieron los agentes que le detuvieron.

Como publica el portal de noticias TMZ, el equipo legal del problemático artista ha enviado nuevos documentos al juzgado en el que se explican con detalle las consecuencias médicas de la caída sufrida por el intérprete solo tres meses antes, un accidente que habría tenido lugar durante una sesión de patinaje y que habría dejado su pie ligeramente hinchado y dolorido.

Publicidad

Pese a que esos contratiempos no le desmotivaron a la hora de montarse en un potente Lamboghini para participar en una carrera ilegal -el suceso por el que fue arrestado-, sus abogados insisten en que la policía podría haber malinterpretado el hecho de que no era capaz de caminar adecuadamente durante las pruebas de alcoholemia, una confusión a la que no habría ayudado precisamente la actitud de Justin durante todo el interrogatorio.

Según se desprende de las grabaciones que retratan al astro de la música conversando con los agentes durante las horas en que estuvo bajo custodia policial, Justin no tuvo ningún problema a la hora de menospreciar a sus interlocutores y dejar claro que los millones que tenía en su cuenta corriente le daban permiso para hacer "locuras" siempre que se le antojara.

"Creo que con tu edad, yo no habría cogido prestado un Lamborghini y me habría dedicado a aterrorizar al resto de los conductores de la ciudad", le espetaba uno de los policías durante su estancia en comisaría. "Bueno, creo que con mi edad tampoco tenías tantos millones de dólares en el banco y no podías hacer las muchas locuras que se te pasaban por la cabeza", contestaba el orgulloso intérprete.

Justin Bieber, el joven canadiense protagonista de miles de escándalos