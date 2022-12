Nigella Lawson tiene prohibida la entrada en Estados Unidos

La popular chef televisiva Nigella Lawson -que admitió ante los tribunales que consumía cocaína y cannabis durante el juicio contra sus exasistentes personales- no pudo viajar desde el aeropuerto de Heathrow de Londres a Los Ángeles el pasado domingo a pesar de haber pasado el control de seguridad. La estrella de 54 años se vio obligada a volver al punto de recogida de su equipaje de primera clase y abandonar el aeropuerto. "No habló mucho, pero no parecía contenta. No pudo coger el vuelo así que no le quedó más remedio que darse la vuelta e irse", reveló una fuente al periódico Daily Mail. Todo apunta a que fueron las autoridades estadounidenses quienes pidieron al personal de British Airways que no le permitiera viajar a California, dado que se le habría denegado la entrada a la ciudad. Estados Unidos siempre pregunta a los viajeros si alguna vez han sido arrestados o condenados por delitos relacionados con las drogas y pueden impedir la entrada incluso aunque no se hayan presentado cargos si se ha admitido el consumo de sustancias ilegales. Aunque el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos no hace comentarios sobre casos individuales, un portavoz aseguró que aquellos que han cometido delitos relacionados con las drogas son considerados "inadmisibles" y tienen que pasar por un largo proceso para poder volver a entrar al país. "En general, un extranjero que ha cometido un acto inadmisible necesita un documento especial para viajar. Dependiendo de la gravedad, pueden conseguirlo temporalmente para un viaje, pero el proceso puede ser muy largo", explicó. Nigella espera conseguir asesoramiento jurídico para poder volver a Estados Unidos, un país que visita regularmente tanto por ocio como por su trabajo en el programa de televisión gastronómico 'The Taste'. La presentadora británica -quien se divorció de Charles Saatchi tras salir a la luz una fotografía en la que el empresario aparecía agarrándole por el cuello en un restaurante de Londres- ha preferido no hacer ningún comentario al respecto. "Nunca comentaríamos los planes de viaje de Nigella", aseveró su portavoz.