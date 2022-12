Nicole Scherzinger organiza picnis en su casa de Los Ángeles

La cantante Nicole Scherzinger está intentando combatir la nostalgia tras mudarse de vuelta a Los Ángeles desde Londres -donde protagonizaba el musical 'Cats'- organizando picnis en el jardín trasero de su casa, en los que nunca se olvida de servir algunos de sus platos británicos preferidos.

"Estoy intentando traer Inglaterra a Los Ángeles organizando picnis en mi jardín trasero. Sirvo té con panecillos, pero no puedo evitar echar de menos el pescado con patatas y el curry. Aunque lo bueno es que estar de vuelta en Los Ángeles hace que vuelva a tener ganas de comer ensaladas y berza, así que he vuelto a mi dieta habitual", aseguró la intérprete a la revista LOOK.

Una de las mayores ventajas de haber regresado a la costa este de Estados Unidos, es para Nicole -quien recientemente puso punto final a su relación de siete años con el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton- poder volver a disfrutar del sol que tanto echó de menos en Londres.

"Reino Unido es mi segundo hogar, pero por el momento ya he tenido bastante. Estoy lista para recuperar mi bronceado de Los Ángeles. Es genial volver a estar aquí: siempre brilla el sol", añadió Nicole, quien a pesar de ser una viajera consumada aún no ha logrado acostumbrarse a vivir lejos de su hogar: "Me encanta viajar, pero odio tener que llevar todas mis cosas en una maleta. Hacer y deshacer las maletas es un asco, pero en cuanto llegas a casa te mueres de ganas de volver a salir a la carretera, y viceversa", concluyó.