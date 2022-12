Nicole Scherzinger no pierde la esperanza de reconciliarse con Lewis Hamilton

La cantante Nicole Scherzinger se derrumbó emocionalmente durante la celebración de su cumpleaños en Mikonos (Grecia) la semana pasada tras recibir un mensaje de su exnovio Lewis Hamilton porque aún no ha perdido la esperanza de que este vuelva "corriendo a sus brazos" tras darse cuenta del error que ha supuesto poner punto final a su relación de siete años.

"Nicole quería soltarse la melena durante su cumpleaños y se pasó la mayor parte del día bebiendo cócteles y champán, aunque sus amigas le pedían que bajara el ritmo. Pero recibió un mensaje de Lewis al final de la noche y una felicitación vía Instagram que le hicieron ponerse muy sentimental. En el fondo todavía le quiere y ha estado esperando que se arroje de nuevo a sus brazos y se comprometa de una vez por todas", asegura una fuente a la revista Closer.

Publicidad

En el mensaje de Instagram que consiguió emocionar a Nicole, Lewis le aseguraba que no cambiaría ni uno solo de todos los momentos que compartieron juntos.

"Querida amiga, hemos compartido muchas cosas a través de los años, y no cambiaría ni una de ellas. Todas esas experiencias me han convertido en el hombre que me siento orgulloso de ser a día de hoy. Los recuerdos juntos no se borrarán aunque nos hagamos viejos y me siento muy agradecido por el tiempo que compartimos. Te deseo el más feliz de los cumpleaños y que Dios te siga bendiciendo en todo lo que hagas", escribió el piloto.