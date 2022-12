Nicole Scherzinger hace frente a la distancia en su relación con Hamilton

La cantante Nicole Scherzinger sabe lo difícil que es mantener una relación a distancia, puesto que es la que mantiene con su novio -el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton-, y aunque pasar tiempo juntos suele ser tarea complicada, la artista reconoce que poco a poco empieza a sentirse como en casa en el Reino Unido.

"Nuestro mayor reto es la distancia, pero me siento como en casa en el Reino Unido, a pesar de que en realidad mi hogar está en Estados Unidos", reveló Nicole a la revista HELLO!

La cantante quiere tener hijos con Lewis, algo que ocurrirá "cuando llegue el momento adecuado".

"Vengo de una gran familia y soy una persona muy familiar, por lo que algún día, si Dios quiere, formaré mi propia familia, pero todo a su debido tiempo", declaró Nicole.

La pareja se separó brevemente el año pasado, periodo en el que Nicole se volcó de lleno en su nuevo álbum, 'Big Fat Lie'. En él, el piloto británico destaca uno de los temas por encima del resto, quizá porque trata precisamente de su ruptura.

"Empecé el álbum el año pasado, justo cuando Lewis y yo habíamos roto. Estaba haciendo música para mí misma, que es lo que se debe hacer, para ser sinceros. No se trataba de él, sino de mí y mi música. Pero sí, hemos vuelto y su canción favorita es 'On the Rocks'. Dice que es increíble".